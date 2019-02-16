حجازي يتفوق على المحمدي في سباق التشامبيونشيب

نجح وست بروميتش في تخطي نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى(التشامبيونشيب).

شهد اللقاء مشاركة أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش، منذ بداية اللقاء، وظهر اللاعبان بشكل مميز.

وأحرز هال روبينسون كانو هدف وست بروم الأول في الدقيقة 41، وأضاف جاي رودريجوز الهدف الثاني في الدقيقة 45.

رفع وست بروميتش رصيده إلى النقطة الـ57، في المركز الـرابع، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ44، في المركز العاشر.