برشلونة يقترب من صفقة جديدة

تقترب إدارة نادي برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، ويأتي ذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة اقترب بقوة من إنهاء تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، من حيثُ الراتب، ومكافأة التوقيع، وسيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه الفرنسي رابيو، وأن في حالة أراد تجديد عقده سوف يتم الاستجابة له بشكل سريع.

وقرَّرنادي باريس سان جيرمان، تجميد رابيو وعدم مشاركته في المباريات منذ ديسمبر الماضي؛ بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الباريسي.