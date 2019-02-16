"السترات الصفراء" تتظاهر في 20 مدينة فرنسية

شارك الآلاف من "السترات الصفراء" اليوم في 20 مدينة بجميع أنحاء فرنسا في السبت الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشفت وزارة الداخلية عن نزول عشرة ألاف و200 شخص إلى الشوارع في الساعة 14.00 ت.م (13.00 ت غ) في عدد أقل من 12 ألف و100 شخص السبت الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية في نهاية السبت الماضي أن 51 ألف و400 شخص نزلوا إلى الشوارع، لكن المنظمين قالوا أنهم بلغوا 118 ألف و200 شخص.

ووفقاً لقوات الأمن، حشدت المظاهرة في العاصمة باريس اليوم في الساعة 14.00 ت.م ثلاثة ألاف شخص بأقل ألف شخص عن الأسبوع الماضي.

وخارج باريس، نظمت مظاهرات حشدت الآلاف في مدن مثل مارسيليا وبوردو وتولوز.