باكستان تعلن الإثنين المقبل عطلة رسمية ترحيبا بزيارة ولي العهد السعودي

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد الإثنين عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي إلى البلاد. وقال وزير الإعلام، فؤاد شودري – في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” أوردتها شبكة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم السبت- إن جميع المكاتب التابعة للحكومة الاتحادية والواقعة “بشارع الدستور” بالعاصمة الباكستانية ستظل مغلقة في الـ 18 من فبراير الجاري، فيما عدا الموظفين الضروريين التابعين لوزارات معينة.

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