محرز وخيسوس يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نيو بورت

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي التشكيلة الأساسية للسيتيزين لمواجهة فريق نيو بورت في إطار دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي. وضمت التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي وفقًا لموقع النادي الرسمي كلا من:- حارس المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: جون ستونز ، زينتشينكو ، أوتامنيدي ، دانيلو. خط الوسط: فيرناندينيو ، فودين ، ليروي ساني ، دافيد سيلفا ، رياض محرز. خط الهجوم: جابرييل خيسوس. بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: موريتش، ووكر، سترلينج، جوندوجان، لابورت، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

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