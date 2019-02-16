شاهد.. مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

سيلتا فيغو x

14:00 خيتافي رايو فاليكانو x

17:15 أتلتيكو مدريد ريال سوسييداد x

19:30 ليجانيس برشلونة x

21:45 بلد الوليد

الوصل - الإمارات x

15:30 الأهلي - السعودية الهلال - السعودية x

18:30 الاتحاد السكندري - مصر المريخ - السودان x

19:00 نادي مولودية الجزائر

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