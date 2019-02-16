أكثر من 11 مليار دولار حصيلة منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي

أبرمت في منتدى الاستثمار الروسي الذي عقد في مدينة سوتشي مؤخرا أكثر من 400 صفقة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 11.46 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك للصحفيين اليوم الجمعة: "المنتدى شهد مشاركة أكثر من 8 آلاف ضيف قياسا بـ5 آلاف حضروه العام الماضي، ما يعد تقدما كبيرا".
واستضاف منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود يومي 14 و15 فبراير الجاري منتدى الاستثمار الروسي، حيث بحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
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