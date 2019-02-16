وزارة“الثروة الحيوانية” تؤكد الجاهزية للدفع الإلكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الثروة الخليج 365 : بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي آدم عبد الكريم دقاش، الاجتماع مع المركز القومي للمعلومات، جاهزية الوزارة للدفع الإلكتروني، وقال في تصريح صحفي أمس، إن شرعت في تنفيذ الدفع الإلكتروني منذ الأول من يناير المنصرم، عن طريق الشيكات المصرفية، مبينا أن الوزارة تقدم معظم الخدمات في الصادر وعن طريق الموانئ والمطارات، وأضاف: هناك تحديات ومشكلات تعيق عملية الدفع، خاصة أن التعامل يتم في مناطق نائية تتأثر بضعف الشبكة وصعوبة التعامل مع العملاء الموجودين بالمناطق الخلوية، مؤكدا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ توجيه الدولة للتعامل بالدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أهمية التدريب بالشكل المطلوب والتنوير والتوعية للمستفيدين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للبنيات التحتية بالمركز القومي، يوسف الطاهر، أن الموقف بالوزارة ممتاز، وأن المعوقات الفنية المختصة بالمركز سيقوم بحلها لتحقيق الهدف من الدفع الإلكتروني، بإدخال الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وقال إن وزارة الثروة الحيوانية تعد من أهم الوزارات الخدمية، وأضاف: المركز سيقدم كل الدعومات الفنية لتحقيق الدفع الإلكتروني لتقديم خدمة للمواطن، لتمكينه من الوصول لخدماته بسهولة.

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