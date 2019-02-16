انتصار المريخ اليوم وباذن الله نهديه لشباب أعمار جار لإعمار الدار.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بسم الله الرحمن الرحيم …قل أعوذ برب الفلق .. من شر ما خلق ..ومن شر غاسق اذا وقب …ومن شر النفاثات في العقد ..

ومن شر حاسد اذا حسد… صدق الله العظيم ..

** اللهم صلي حبيبك المصطفي بعدد خلقك ومداد كلماتك واجعله شفيعا لنا يوم القيامة

** اللهم نعوذ بك من الحاقدين والشمات وأعداء الوطن والكرة السودانية الذين ينتظرون هزيمة المريخ في معركة اليوم

** اللهم انصر المريخ علي أعدائه في الداخل قبل انتصاره علي الفريق الجزائري

** اللهم انصر مريخ السودان .بمختلف سحناته وقبائله ولغاته ..مريخ الزين هيبة وطه صالح وقرعم وسري وبرعي وماجد وجقدول وزيدان. وابراهومة ووزة وعبدالعزيز عبدالله وبشري وبشارة وكمال عبدالوهاب والفاضل سانتو وسامي عزالدين وحامد بريمة وجمال ابوعنجة ودحدوح وفتح الرحمن سانتو وزيكو وابراهيم حسين وخالد المصطفي وفاروق جبرة وفيصل العجب ..مريخ شاخور ..وعوض أبوزيد ..وابوالعائلة ..وفؤاد التوم ..ودلدوم وبشير حسن بشير وودالياس .وفيصل محمد عبدالله .والفاتح المقبول ..وحاج مزمل وحاج التوم ..ومهدي الفكي وماهل ابوجنة وجمال الوالي ..مريخ الكاسات المحمولة جوا ..تاريخ كرة القدم في السودان ..التاريخ الكبير في أفريقيا والوطن العربي ..النادي السوداني الوحيد يزين اسمه السجل الذهبي للاتحاد الأفريقي

** نعود ونؤكد أن معركة اليوم لن تكون سهلة وسيواجه زعيم الكرة السودانية خصما عنيدا شرسا لن يستسلم بسهولة وسيبذل الجهد كله لإحراز هدف مبكر لانه لا يملك شيئا يدافع عنه والمعركة معركة جماهير قبل اللاعبين ..نريده تشجيعا قويا هادرا ومن لا يستطيع التصفيق والهتاف والغناء للأحمر عليه أن يلزم منزله ..نريد مشجعين وليس متفرجين وعلي الجماهير أن ترد بقوة علي مدرب مولدية الذي أكد أن جماهير المريخ سلبية وماتعرف تشجع ومطلوب من كل التنظيمات أن تتوحد وان يقود أفرادها التشجيع .

** ثقتنا لا تحدها حدود في المدرب يامن الزولفاني وفي جميع الفرسان وعلي حارس المرمى أن يكون يقظا ومتابعا وان يتعامل مع الكرات المعكوسة بطريقة صحيحة والأخطاء الفردية ممنوعة يا امير ونمر وادم وحمزة وخط الهجوم مطالب بالتركيز والاستفادة من أي فرصة وننتظر عودة بكري المدينة بهدف وننتظر أهداف من ميدو ورمضان عجب وأفراد خط الوسط أمام مسئولية ضخمة

** ستشاهدون اليوم استاد حديث في كل شيئ فقط نرجو عمل الاحتياطات اللازمة تحوطا لانقطاع التيار الكهربائي ومساء أمس شهدنا انقطاع تام للكهرباء في المدن الثلاث

** لا أدري لماذا اختار الاتحاد العربي اليوم السبت لقيام ثلاث مباريات في الدور نصف النهائي وكان بالإمكان أن تلعب مباراة المريخ ومولدية اليوم والهلال السعودي والاتحاد المصري امس والأهلي السعودي والوصل غدا بدلا من تشتيت زهن جماهير كرة القدم في الوطن العربي الكبير .بقيام المباريات الثلاثة في توقيت واحد تقريبا

** اليوم يوم المريخ ولكن لا بأس من القول أن هزيمة الهلال أمام ناكانا الزامبي مسئولية عبداللطيف بويا وفارس والسمؤال وشيبوب وجمال سالم ولا أود الدخول في التفاصيل وكل من شهد المباراة يعلم أن هذه هي الحقيقة وفي وجود هؤلاء لن يستطيع الازرق أن يفعل شيئا أمام زسكو

خاصة وان زسكو خسر في غانا

** قطعا المدرب أراد الزعفوري سيكون الضحية بعد خسارة الهلال أمام زسكو واذا انتصر الهلال أو عاد بنقطة سيكون الزعفوري بطلا ..اكتب هذا وهنالك خبر بأن مجلس الهلال دخل انهي اتفاقا مع محسن سيد مدرب البرصة كريمة وربما لحق بالفريق في زامبيا واذا صح الخبر يقع المجلس في خطأ تاريخي وعموما ما يهمنا هو انتصار الزعيم في معركة اليوم

** هل حقق الاتحاد فيما تعرض له فريق حي العرب بعد مباراته أمام هلال الجبال في كادوقلي ولنا عودة

** الجماهير تدخل القلعة الحمراء اليوم لتشجيع المريخ فقط ولا علاقة لها باي شأن سياسي

** حدق العيون ليك يا وطن .اصبح مقر واصبح سكن

** آخر دبوس

** انتصار المريخ اليوم وباذن الله نهديه لشباب أعمار جار لإعمار الدار وقد حولوا الاستاد الي لوحة رائعة.