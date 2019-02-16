اليوم نرفع راية استقلالنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ويسطر التاريخ مولد شعبنا

*يا اخوتي غنوا لنا

*اليوم

*كيف لا وجميع شعب المريخ يشارك في دعم الكيان لاجل تأهل مستحق بفضل الله

*الجميع شارك

*بالعلاج

*باعادة تأهيل الديار

*بالفكرة والجهد والمال

*العالم كلو يشوف ويسمع

*والشعب كلو يدعم ويدفع

*ونصنع الروائع بعوننا الذاتي

*لاننا اهل حوبة

*شكرا للزمان الذي اتاح لنا فرصة اقناعنا لانفسنا باننا نستطيع ان نقود المريخ بجهدنا وعوننا الذاتي

*سنتأهل بعون الله وبعوننا الذاتي

*سنواصل مسيرة المبادرات والنفرات لانها جددت روح الانتماء فينا وحررتنا من الارتهان لعبارة منو البقدر

*نحنا كلنا بنقدر

*ايها الناس

*حلاوة كل النفرات

*وثمار كل المبادرات

*سنجنيها اليوم اذا اردنا الحصاد

*والحصاد ماببقي الا من داخل الحقل الكبير

*نجي كلنا

*بقاماتنا ومقاماتنا السامية

*بسحناتنا التي تشكل منا لوحة تشكيلية كلها معاني سامية

*نجي

*طوال وقصار

*ومربوعين

*مخفنسين ماحالقين وحالقين ومصلعين

*سمر وصفر وخاتف لونين وفاسخين

*نجي بي سبايبنا الجميلة وبي قرقدنا الثابت علي المبدأ الجميل

*نجي من داخل العاصمة

*ومن الولايات

*نجي

*لنشارك في حصاد زرعا سقيناهوا صبر وكبرياء وتمني

*نجي لنرفع راية استقلالنا

*ايها الناس

*النصر ماساهل

*نقابل فريق كبير صاحب تاريخ وطموح

*لا نلاقي ناكانا وتلك المسميات الغريبة التي لم يراع لنا الكاف عند اختيارها لملاقاتنا

*لذا سيكون النصر صعبا ولكنه ليس بالمستحيل

*يبقي واجبنا التشجيع في كل الظروف

*لانستعجل نصرا

*ولا يقتلنا احباطا

*نشجع في كل الظروف وتحت كل الظروف لنتأهل

*ونترك مابداخل الملعب لجهاز فني ولاعبين اوصلونا لهذه المرحلة المتقدمة

*نشجع بس

*لنتأهل بس

*ايها الناس

*الناس الكانت غايبة من بداية الموسم

*الفات مات

*جيتكم واجبة

*ووقفتكم بتشرف

*وصرختكم بتأهل

*يبقي كلنا حضورا انيقا من عصرا بدري

*ليسطر التاريخ مولد شعبنا

*ايها الناس

*لا للانفعال

*نعم للتفاعل

*لا للتوتر

*نعم لضبط النفس

*لا للمسكنة

*نعم للشفتنه

*ليسطر التاريخ مولد شعبنا

*ايها الناس

*الحصة وطن

*ولكنها تحية لمحافظة ام درمان ومعتمدها ابوشنب الذي وضع كل امكانات المحافظة من بشرية وآلية تحت تصرف المبادرة من الصباح لي اتنين من صباح اليوم التالي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*اجمل نشيد اتقال عننا ولينا

*اليوم نرفع راية استقلالنا يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال انه زمن الاناشيد العتيقة

والي لقاء

سلك

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