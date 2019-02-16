البيلي توجه بالإسراع لإنفاذ توصيات ورشة تأهيل المشردين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.أمل البيلي على موقف إنفاذ توصيات ورشة تأهيل المشردين التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تكوين آلية تنفيذية مؤقتة تعمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الشركاء

مؤكدة ضرورة الإسراع في تحديد الإحتياجات التدريبية لرفع قدرات الباحثين الاجتماعيين المتعاملين مع شريحة التشرد وإجراء المسوحات والدراسات اللأزمة بجانب التنسيق مع وزارة الصحة والتأمين الصحي في محور الصحة ووزارة التربية والتعليم حول برامج التعليم والتعليم الموازي، كما اكدت على ضرورة التنسيق مع المحليات وأهمية تأسيس مراكز للإستقبال والتصنيف بالمحليات وتنفيذ برامج التشغيل لكبار السن من المشردين وأسر المشردين عبر محفظة التشرد والمشروعات الممولة عبر ديوان الزكاة وصندوق التمكين الاجتماعي.

كما أكد الإجتماع ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة في قانون السائل والمتشرد والتسول المنظم .

ووقف الإجتماع على سير العمل في مجال الضبط المجتمعي وعمل الوحدة الميدانية وبرامج التأهيل النفسي الإجتماعي ولم الشمل.

الأستاذة التاية كوكو مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية أكدت ان الإدارة تعمل عبر محفظة التشرد على تمليك مشروعات لأسر المشردين وتخطط لتجديد المسوحات الخاصة بالتشرد مبينة ان آخر مسح احصائي تم في العام 2013م .

سونا.