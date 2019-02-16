مصر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف “الحرس الثوري” الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أدانت مصر، السبت، هجوما انتحاريا استهدف الأربعاء حافلة لقوات “الحرس الثوري” الإيراني، واصفة الحادث بأنه “إرهابي”.

وفي بيان، قالت الخارجية المصرية “ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعربت مصر التي تجمعها علاقات دبلوماسية منخفضة مع إيران، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. الاناضول

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