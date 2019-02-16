الدرديري يلتقي سيرغي لافروف بميونخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت انترفاكس الروسية اليوم السبت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع رؤساء عدد من الوفود المشاركة وبينهم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري.

وأضافت انه تم خلال اللقاء مع وزير الخارجية السوداني تم بحث العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين.