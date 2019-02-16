الأمل عطبرة يهزم هلال الأبيض في الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - عاجل
الخليج 365 :
فاز الأمل عطبرة على هلال الأبيض بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن بطولة الدوري الممتاز.
وأحرز أهداف الأمل كلاً من سليم، وزكريا مونتاري.
ورفع الفريق رصيده إلى”17″ نقطة، أما هلال الأبيض فبقي في “15” نقطة.
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