بالفيديو :الفنان أحمد البنا لاعب كرة قدم يطرب لاعبي فريقه بأبو ظبي

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الفنان أحمد الجقر (البنا) وهو يؤدي إحدى أغنيات الحقيبة وهو وسط مجموعة من أبناء الجالية السودانية بمدينة أبو ظبي – حسب التعليق المصاحب للفيديو. الأغنية التي قام بأدائها هي الأغنية الشهيرة (رونق الصبح البديع) وكانت المجموعة التي تلتف حوله تردد معه مقاطع الأغنية باستمتاع وإعجاب ظاهر ، وبدأ من المكان الذي يتواجدون فيه وهو ملعب كرة قدم بأنهم كانوا في استراحة أحد التمارين الرياضية التي يجريها أبناء الجالية وبرفقتهم الفنان الشاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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