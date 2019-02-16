الصناعة : معاش الناس هدف استراتيجي

أكد وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.جعفر أحمد عبد الله التزام الوزارة واهتمامها خلال تنفيذ مشاريع خطة العام ٢٠١٩م بمعاش الناس كهدف استراتيجي لولاية الخرطوم وللدولة .

ووجه د. جعفر في اجتماع مجلس الوزير الدوري بحضور المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة د.تاج الدين عثمان سعيد وجميع مديري الادارات والوحدات بوزارة الصناعة أمس ومنسوبي الوزارة بالعمل على تنفيذ المشروع الرئيسي الذي تتبناه الوزارة المتمثل في معاش الناس بإشراف مباشر من مديري الإدارات .

وشدد على عدم التراخي في جانب نشر وتفعيل التعاونيات بجميع محليات الولاية وتوفير سلع بأسعار مخفضة تخفيفا لأعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وكبحا لجشع التجار الناشطين في السوق السوداء ، داعيا مديري الادارات إلى تفعيل الأهم ثم المهم من مشاريع الوزارة بما يصب في الهدف الرئيسي للخطة المتمثل في (معاش الناس) ، في الوقت الذي أجرى فيه الوزير جولة تفقدية لجمعيات تعاونية بمحلية شرق النيل لتفعيل عملها وتنشيطها بغرض توفر السلع الاستراتيجية السبع، إلى جانب تذليل أي معوقات إن وجدت ليبلغ بذلك عدد الجمعيات التعاونية المفعلة بخمس محليات (١٢) جمعية. ونوه د.جعفر إلى اهتمام وزارته كذلك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تندرج كذلك تحت بند معاش الناس .

ومن جهته اعلن د.مصطفى محمد صالح مدير الإدارة العامة للصناعة بحسب وكالة السودان للأنباء عن اكتمال كافة المشروعات المستهدفة للربع الأول من العام ٢٠١٩، مبينا أن الخطط والبرامج تستوعب كافة التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها ، وفي ذات الاثناء تلتزم الوزارة التزاما كاملا بالاستراتيجية الشاملة والمجازة على مستوى الأجهزة التنفيذية بولاية الخرطوم وعلى مستوى الدولة .