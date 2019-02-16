الأمل يسقط هلال الأبيض بثنائية

فاز فريق الأمل عطبرة، فوزاً مستحقاً على ضيفه هلال الأبيض، بدون دون رد، سجلهما الثنائي سليم محمد وزاكي الدينن، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم باستاد الخرطوم في مواجهة إقيمت بدون جمهور بسبب العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط على فهود الشمال الذين رفعوا رصيدهم إلى 17 نقطة وتقدموا إلى المركز الثالث وتراجع التبلدي إلى الخامس بـ15 نقطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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