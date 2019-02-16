تأجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة د. بدرية سليمان عباس، الخاصة بمد أجل رئاسة الجمهورية واختيار ولاة الولايات، عن تأجيل اجتماعها المزمع عقده يوم الأحد الموافق 17 فبراير الحالي.

وعزت اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء أسباب تأجيل اجتماع التعديلات الدستورية لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة، وأعلنت أن الاجتماع سيحدد موعده في وقت لاحق خلال الفترة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)