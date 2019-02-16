بيان رسمي من "أرامكو" حول إغلاق حقل السفانية البحري

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن جميع منشآتها وعملياتها، بما فيها حقل السفانية البحري، آمنة وبحالة طبيعية.
وجاء ذلك بعد أنباء نقلتها وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قال، إن السعودية أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري الأكبر من نوعه في العالم، إثر حادث تسبب بتلف كابل كهرباء رئيسي فيه.
والسفانية هو أكبر حقل نفط بحري في العالم، واكتشف عام 1951 ويقع على بعد 265 كم شمال مقرات شركة "أرامكو" في الظهران السعودية.
ويصل إنتاج الحقل إلى أكثر من 1.2 مليون برميل من أصل نحو 10.5 مليون برميل تنتجها السعودية يوميا أول مصدر للنفط في العالم.
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