هدف تاريخي لكول في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل أشلي كول مدافع ديربي كاونتي أولى أهدافه مع فريقه الذي أنضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في شباك برايتون ضمن مباريات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن مدافع منتخب انجلترا وأرسنال وتشيلسي السابق، من تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته في بطولة الكأس، وذلك بعد 49 مباراة لعبها في البطولة.

وسجل كول أول أهدافه في الكرة الإنجليزية منذ سبتمبر 2012، حينما سجل هدفًا لتشيلسي في شباك ستوك سيتي في بطولة الدوري.

هدف كول لم ينقذ فريقه من الخروج من البطولة، بعدما سجل برايتون هدفين عن طريق كونكارت ولوكاديا في الشوط الأول.