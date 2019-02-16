برايتون يتأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق برايتون إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه ديربي كاونتي 2 /1 اليوم السبت في الدور الخامس للبطولة. وتقدم أنتوني كونكارت ويورجن لوكاديا بهدفين لبرايتون في الدقيقتين 33 و45 وتكفل آشلي كول بتسجيل الهدف الوحيد لديربي كاونتي في الدقيقة 81.

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