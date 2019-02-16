تدشين صالة جمركية في “اشكيت” الحدودي مع مصر

دشن مدير هيئة الجمارك السودانية، اللواء شرطة بشير الطاهر، في معبر اشكيت الحدودي في محلية حلفا بالولاية الشمالية “الحظيرة الجمركية”، بجانب صالة “بشير الطاهر” الجمركية، ووقف على سير العمل في المعبر الرابط مع مصر.

وزار الطاهر، الذي وصل إلى الشمالية على رأس وفد رفيع المستوى من شرطة الجمارك، زار الجمعة، معبر أرقين الذي يربط أيضاً بين السودان ومصر من الجهة الغربية لنهر النيل.

كما تفقد سير العمل في رئاسة مكافحة التهريب، ورئاسات شرطة المحلية، كما شهد لقاء القيادات والفعاليات بالمحلية وشرف الليلة الثقافية المقامة على شرف الزيارة بنادي دغيم جنوب.

هذا وقد وقف الطاهر على سير الأداء في الحظيرة الجمركية المؤقتة بمحلية الدبة، وذلك بحضور زهير صلاح الدين معتمد المحلية، كما تفقد مركز صحي بروس.

ووعد اللواء شرطة دكتور بشير الطاهر، ببناء حظيرة جمركية جديدة بمحلية الدبة، كما أعلن عن دعمه لمركز صحي بروس.

من جانبه أشاد معتمد محلية الدبة، زهير صلاح الدين بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه المدير العام للهيئة السودانية للجمارك للمشاريع والعمل الجمركي بالمحلية.

وأكد صلاح الدين بحسب شبكة الشروق – استمرار جهود محليته في تطوير الجمارك حتى تسهم في دعم الاقتصاد بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)