رغم تزايد الغضب الشعبي ضد حكمه .. البشير يسعى لتعديل الدستور

يعتزم الرئيس عمر البشير، علي تعديل الدستور، للترشح لدورةٍ رئاسية جديدة في العام 2020م، في إطار مخططه للبقاء في الحكم، خطوة يتوقع أن تزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيله.

الاحتجاجات التي أكملت شهرها الثاني؛ تعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه البشير منذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في العام 1989.

البشير الذي أكمل دورتين رئاسيتين؛ لا يسمح له الدستور بالترشح؛ إلا أذا أجرى تعديلاً عليه؛ وهي الخطوة التي ينتوي تمريرها في البرلمان في مقبل الأيام.

وتنص المادة "57" من دستور السودان الانتقالي للعام 2005 "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب"؛ ولكن الدستور في موضع آخر أعطى رئيس الجمهورية حق المبادرة لدعوة البرلمان لتعديله.

يقول القانوني نبيل أديب لــ"اخبار الخليج 365 365" عندما تلجأ دولة لتعديل الدستور لأجل ترشيح شخص معين؛ يتحول الدستور من أداة قانونية إلى أداة سياسية".

ويضيف النص الدستوري الذي حدد فترة رئيس الجمهورية بدورتين فحسب؛ ينطلق من قاعدة أساسية ومهمة؛ وهي التنافس الحر على المنصب؛ الذي يؤسس للتداول السلمي الديمقراطي للسلطة وفقا للنصوص القانونية.

وتابع: "الدستور قاعدة مجردة ومطلقة لا يمكن تعديله وتغييره إلا في أطار القواعد العامة المجردة للنظر في الأحكام ومدى فائدتها للعامة؛ وليس من أجل الأفراد المستفيدين من ذلك".

ويقول خبير في القانون الدستوري؛ لـــ"اخبار الخليج 365 365" فضل حجب أسمه: هنالك شقين في المسالة؛ قانوني وسياسي. قانونيا أي دستور لديه القابلية للتعديل؛ وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لديه أغلبية في البرلمان؛ يستطيع أن يعدل الدستور أو حتى كتابة دستور جديد.

ويضيف من الناحية السياسية؛ فهي خطوة غير سليمة؛ ولها مردود سلبي خطير جدا.

وتابع الخبير الذي شغل منصبا مهما في الدولة؛ إن هدف المشرع السوداني؛ من تحديد فترة الترشح بدورتين بهذه الصيغة في الدستور؛ التداول السلمي للسلطة بين الأفراد والأحزاب؛ ومن الخطأ استمرار نفس الشخص يحكم لأكثر من 29 عاماً.

ويرى الخبير إن بقاء الحاكم لمدة طويلة في السلطة يولد نزعة استبدادية وتسلّطية؛ التي بدورها تولد الطغيان؛ الذي يؤدي إلى الفساد؛ ومن يدعون إلى إعادة انتخاب البشير هم بعض أصحاب المصالح والمنتفعين من وجوده في الحكم.

ويرى كمال عمر عبد السلام؛ عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في حكومة الوفاق الوطني؛ وهو أيضا قانوني؛ النص الوارد في الدستور الانتقالي للعام ٢٠٠٥؛ والذي يعطي الرئيس حق المبادرة لدعوة البرلمان لإجراء أية تعديلات؛ متعلق بالفترة الانتقالية؛ قبل انفصال الجنوب؛ لذلك لا توجد أي فرصة لتعديل الدستور لأجل السماح للبشير بالترشح لدورة جديدة.

ويقول عمر: هنالك حالة واحدة يمكن أن يتم فيها تعديل الدستور"جبريا"؛ وحينها يصبح الدستور ورقة لا قيمة لها؛ وأي إجراء تعديل يتم وفقا لذلك يكون باطل.

البشير سبق وأن أعلن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2015، ولكنه عدل عن قراراه وترشح.

في تاريخ السودان حدثت في العام 1965 عندما أراد الصادق المهدي تولي رئاسة الوزراء؛ وكانت الشروط أن يكون المتقدم للمنصب عضوا في البرلمان؛ وبلغ الثلاثين عاما؛ لم يلجأ حزب الأمة لتعديل الدستور؛ وإنما أنتظر حتى أكمل "المهدي" السن القانونية؛ وأخليت له دائرة للترشح للبرلمان ومن ثم لرئاسة الوزراء.

وفي أبريل العام الماضي أجريت تعديلات على الدستور؛ تم بموجبها استيعاب القوى السياسية التي شاركت في مبادرة (الحوار الوطني) في الجهازين التشريعي والتنفيذي؛ ونصت مخرجات الحوار على كتابة الدستور الدائم للبلاد تقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة في 2020؛ بإجازته؛ بمشاركة الأحزاب السياسية في البلاد؛ ويعرض لاستفتاء شعبي.

فترة حكم الرئيس البشير تعد الأطول في السودان، وشهدت البلاد في عهده حروباً طاحنة أدت إلى انفصال الجنوب ومازالت رحاها تدور في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بجانب تدهور مريع في الاقتصاد وتفشي الفساد والمحسوبية، وكبت الحريات العامة، وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة.

ويواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور الذي راح ضحيته ٣٠٠ ألف ونزوح الملايين، وهذه الاتهامات تجعل البشير يرفض التخلي عن السلطة خوفا من الملاحقة.

ويسعى البشير جاهدا للتطبيع مع المجتمع الدولي عبر تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وارويا من خلال التعاون منقطع النظير في الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، للخروج من الأوضاع المأزومة التي يعيشها السودان، يُؤْمِن له الخروج الأمن من ملاحقة المحكمة الجنائية.