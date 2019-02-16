راموس مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

بات سيرجيو راموس نجم ريال مدريد مهددًا بالغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة يوم 2 مارس المقبل، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن راموس يمتلك 4 إنذارات، وهو ما سيؤدي لإيقافه مباراة واحدة، حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى.

ويلعب ريال مدريد، في الليجا قبل مواجهة الكلاسيكو مع جيرونا غدا الأحد، ثم ليفانتي يوم 24 فبراير الجاري.

وكشفت الصحيفة عن أن راموس قد يلجأ للحصول على إنذار في مباراة الغد، ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهلًا للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وحصل راموس على بطاقة صفراء متعمدة بفعل شخصي منه في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.

وختمت الصحيفة أن راموس، يواجه نفس المأزق في بطولة الكأس، حيث سيغيب عن المباراة النهائية (حال تأهل ريال مدريد لها)، إذا تلقى بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.