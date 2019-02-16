مدافع ريال مدريد وسيناريو تكرار الحركة الخبيثة

يواجه سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة يوم 2 مارس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن راموس يمتلك 4 إنذارات، وهو ما سيؤدي لإيقافه مباراة واحدة، حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى وقد يلجأ إلى الحصول عليه بشكل متعمد حتى يمكنه المشاركة في الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد، في الليجا قبل مواجهة الكلاسيكو مع جيرونا غدا الأحد، ثم ليفانتي يوم 24 فبراير الجاري.

وشددت الصحيفة على أن راموس قد يلجأ للحصول على إنذار في مباراة الغد ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهلًا للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وحصل راموس على بطاقة صفراء متعمدة في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتأكد من حقيقة تعمد مدافع الريال الحصول على البطاقة، ليشارك في ربع النهائي في حالة تأهل فريقه إلى هذا الدور.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجيو راموس يواجه نفس المأزق في بطولة الكأس حيث سيغيب عن المباراة النهائية (حال تأهل ريال مدريد لها)، إذا تلقى بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.