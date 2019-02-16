سولاري يدعم قائد ريال مدريد بتصريح ناري

يلتقي ريال مدريد أمام جيرونا غدا الأحد على ملعب سنتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

ودافع سولاري المدير الفني للريال في المؤتمر الصحفي عن الاتهامات التي توجه لسرجيو راموس قائد الفريق، حيث فتح الاتحاد الأوروبي تحقيق بعد مباراة الفريق مع أياكس في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

راموس حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة أياكس، وأشار في تصريحات له أنه تعمد الحصول على هذه البطاقة، وجاء السبب ليستطيع المشاركة في مباراة الذهاب بربع نهائي البطولة حال تأهل الفريق.

الويفا فتح تحقيق في هذه القضية، ولكن سولاري دافع عن لاعبه بقوة وقال إن هذا الموضوع انتهى ولا يحتاج لحديث جديد.