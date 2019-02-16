تركي آل شيخ يطلب تأجيل مباراة بيراميدز والهلال السعودي

طلب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، تأجيل مباراة الفريقين الودية والتي كان مقررًا لها 22 مارس المقبل.
وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز لتأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم".
وكان ناديي الهلال السعودي وبيراميدز قد أعلن في وقت سابق على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 22 مارس المقبل على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض.
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