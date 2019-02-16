ترامب يعين مستشار الخارجية الأمريكية سفيرا لواشنطن في تركيا

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدبلوماسي المخضرم، ديفيد ساترفيلد سفيرًا لبلاده لدى تركيا، وذلك بعد أكثر من عام على انتهاء ولاية سفير واشنطن السابق جون باس الذي غادر منصبه أواخر 2017، وينتظر التعيين موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح سفيرًا.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه ينبغي على ساترفيلد الحصول على الموافقة في تصويت يجري بمجلس مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيرًا.

ويعمل ساترفيلد حاليًّا مستشارًا مسؤولًا عن العلاقات مع الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية.

ولم تعين إدارة ترامب سفيرًا لها في تركيا خلفًا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر 2017.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب ينوي تعيين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة كبيرة في شئون الشرق الأوسط سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.

وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى.

وشغل ساترفيلد من قبل عدة مناصب منها نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شئون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي إضافة لعمله في سوريا وتونس والسعودية.

وتضطلع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مع سوريا والعراق وإيران، بدور رئيسي في المنطقة.

ويعد الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة السعودية في إسطنبول ومطلب تركيا تسليم رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة من بين القضايا الرئيسية التي تمس العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

ورحب الرئيس التركي طيب أردوغان بقرار ترامب في ديسمبر سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتدعم واشنطن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها تركيا جماعة إرهابية.

وقال أردوغان في نوفمبر إن تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية الجديدة على صناعات النفط والشحن في إيران لأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.

واتخذ ترامب وأردوغان موقفين مختلفين أيضا في رد فعلهما على مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر.

ويقول ترامب إنه يريد أن تقف واشنطن إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

