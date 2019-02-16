ادعم بس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*المريخاب ينتشرون في مشارق الارض ومغاربها

*امم تتشرف بها الانسانية

*قمم تتقد مضيئة للمجتمعات اينما حلوا

*هاهو الصديق الحبيب المريخي الغيور كمال ود النملة

*مريخابي كندي بحسب الجواز

*مريخي بالميلاد والنشاة

*هاهو يراسلني تحت عنوان هذا العمود

*ادعم بس

*يقول كمال

*الدعم الاول للتشجيع

*فحضورك للملعب يدعم المريخ للتأهل لدور الاربعة

*الدعم التاني دعم الخزينة الذي يدر اموالا طائلة للنادي

*ويقول كمال نجي لي شمارات والينا

*والينا ياوالينا

*لو شفت جماهير نادينا

*كيف داعمينا

*اكيد حاتقدم طلب وتتضم لينا

*عفارم عليك اخي ود النملة

*المبادارات والنفرات التي برقت في سماء المريخ شكلت يقينا كبيرا

*اقنعت الناس بان امة المريخ قادرة علي تسيير امر كيانها

*وان الابداع في المريخ

*يسكن قلوب العشاق وعدا وتمني

*وهاهم اهل المريخ يقومون بعلاج المصابين بالخارج

*ينفرون خفافا لاجل اعادة تأهيل الاستاد والنادي

*خلية للعمل

*جابت لينا الغيرة من خلية النحل

*فينا من ساهم بالفكرة

*وفينا من ساهم بالمال

*وفينا من ساهم بالمجهود العضلي

*السايق الدرداقة يفخر بنفسه وكانه يقود ايرباص

*ده المريخ

*وفينا من ساهم بالنوايا الطيبة

*النفرات والمبادرات استقطبت الناس للالتفاف حول الكيان من جديد

*وتغيرت النغمة من جابوا لينا وسووا لينا

*لي نغمة جبنا وسوينا

*وديل اهلي

*مبادرة ود النملة للدعم الجماهيري من داخل الاستاد أمسية السبت

*يجب ان تنجح

*الاستاد بشيل خمسين الف

*عليهو شماعة عشرين الف

*ناس المولودية حايعملوا زي وفاق سطيف

*حايعودوا لغرف اللاعبين

*يجيبوا موبايلاتهم ويقعوا ليك تصوير في الجمهور المدهش ده

*يتغلبوا ويتطلبوا الله يرجعوا للجزائر الشقيقة

*تدعم بس

*شعار طبقته امة المريخ علي الواقع

*نفرات ومبادرات يؤمها الاقطاب والاداريون السابقون والاعلاميون واعضاء القروبات

*نفرات ومبادرات استطاعت ان تستقطب كل الامة تحت شعار تدعم بس

*استطاعت ان تعيد الذين غابوا للديار من جديد

*هاهو الفخيم قرشي عبدالهادي يزور القلعة ويبقي متجولا بين ابداعات التأهيل فرحا بانجاز الامة

*وهاهو احمد قرض عضو رابطة الهلال بالعين يقف اجلالا ودهشة امام مايفعله شعب المريخ ومايقدمه للكيان

*فهل بعد كل ذلك نبخل بدعم المريخ من الحناجر من داخل الاستاد؟

*كلنا حضور

*لنكمل لوحة الدعم الجميلة

*لنأهل مريخنا لدور الاربعة

*لنفكر في النهائي الذي نستحق الظهور فيه

*كل القوة القلعة جوة

*عاصمة وولايات

*نحضر بس

*نشجع بس

*ونتأهل بس

*وياليت الرموز والاقطاب يكونون حضورا انيقا

*ود الياس وطه صالح وجمال الوالي وعصام الحاج وونسي

*وياليت اهل الاعلام يقومون بقيادة التشجيع من علي المدرجات

*وياليت قدامي اللاعبون يشكلون لوحة تشجيعية قوية

*نريد ان نأتي بجميع اجيالنا

*نريد ان نقابل المولودية بامة كاملة لابشعب فحسب

*والنصر لنا

*ايها الناس

*مريخاب دعم الكيان ابدعوا

*بافكارهم واموالهم وجهدهم

*كانوا اضافة لنفرة الجار

*وياسلام علي رابطة الثورات التي رابطت بالاستاد تطلي وتحفر وتنقل وتعتل وتسكب العرق النبيل علي ارض البطولات

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*شفت تعبيرنا عن الحب في عيد الحب؟؟؟

*بنحبوا شدييييييد ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال في حب يا اخوانا اكتر من كده

والي لقاء

سلك