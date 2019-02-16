الهلال يتراجع عن التعاقد مع السوري نزار محروس

نفي مجلس إدارة نادي الهلال، اتفاقه مع المدرب التونسي نزار محروس للإشراف على تدريب الفريق بعد إقالة التونسي اراد الزعفوري وأكد النادي في بيان صحفي أنه لم يتفاوض مع المدرب في الوقت الذي أشار فيه إلى إعلان أسم المدرب خلال الساعات القادمة والانضمام إلى بعثة الهلال في مدينة كيتوي الزامبية التي يعسكر بها الأزرق استعداداً لمواجهة زيسكو يوم 24 فبراير الحالي في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية.

وكانت صحيفة (الغد) التونسية قد نشرت أمس تصريحات على لسان محروس أكد فيها مفاوضات الهلال ولكنه ذكر أن تأشيرة الدخول إلى السودان تمثل عقبة في طريق إكمال الإتفاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)