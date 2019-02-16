الصحافة الزامبية تصف غياب جوكر زيسكو أمام الهلال بالصدمة

وصفت صحيفة (الديلي ميل) الزامبية، غياب كوندواني متونغا محور زيسكو الزامبي، أمام الهلال بالصدمة، وقالت أن موتنغا يقوم بدور الجوكر ولاعب صاحب خبرة وغيابه عن مباراة الرابع والعشرين من فبراير المقبل يمثل ضربة موجعة لزيسكو الذي يريد العودة بقوة بعد خسارته الأخيرة من اشانتي كوتوكو الغاني بهدف لهدفين.

متونغا يعتبر أبرز وأفضل جوكر في الكرة الزامبية حاليا، ويملك قدرات فنية كبيرة تجعله قادرا على اللعب في مركز قلب الدفاع.

وعلاوة على قدراته الفنية فإنه لاعب في المنتخبات الزامبية منذ عام 2007 واقترب من أكمال 50 مباراة مع المنتخب الأول، ما يعني أنه يتمتع بخبرة دولية كبيرة وهو بسن الـ33.

كما تبرز القيمة الكبيرة لمتونغا في محاولة نادي سوشو الفرنسي ضمه مباشرة بعد نهاية مشاركته في بطولة سيكافا للمنتخبات بكينيا في 2015، حيث قاد المنتخب الزامبي لنصف النهائي قبل أن يطيح به نظيره السوداني، قبل أن يحرز المركز الثالث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)