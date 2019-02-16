أسعار الذهب في السودان.. وعيار 21 يسجل 1.771 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم السبت، ارتفاع مقارنة بأسعار اغلاق امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 1.771 جنيه سوداني، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني:

ملحوظة : الاسعار وفقا لوقت آخر جلسة تم التداول فيها ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر :

الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 2,024 جنيه $42.52

سعر الذهب عيار 22 1,855 جنيه $38.98

اسعار الذهب عيار 21 1,771 جنيه $37.21

اسعار الذهب عيار 18 1,518 جنيه $31.89

سعر الذهب عيار 14 1,181 جنيه $24.80

سعر الذهب عيار 12 1,012 جنيه $21.26

اسعار أوقية الذهب 62,938 جنيه $1,322

اسعار جنيه الذهب 14,166 جنيه $297.65

اسعار كيلو الذهب 2,023,719 جنيه $42,521

