سلفاكير يعين حاكماً سابقاً مديراً للاستخبارات العسكرية

أصدر رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، قراراً بتعيين حاكم ولائي سابق مديراً جديدا للاستخبارات العسكرية. وتم تعيين الجنرال، رينج توينج مبور، مديراً جديداً للاستخبارات العسكرية، خلفاً للجنرال شوك ريج. وشغل المدير الجديد وحاكم ولاية البحيرات الشرقية سابقاً عدة مناصب في الحكومة.

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