الخرطوم تستضيف اجتماعات سد النهضة مطلع مارس المقبل

كشفت القاهرة عن انعقاد اجتماع مُشترك لوزراء خارجية "السودان ومصر وإثيوبيا" بالخرطوم مطلع مارس المُقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بالبلدان الثلاثة. وقالت مصادر إن ترتيبات تجري بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لعقد الاجتماع مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أن الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015.

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