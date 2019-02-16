(الكلام دخل الحوش) يا “عمروش”!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[أراد”عادل عمروش” المدير الفني للمولودية الجزائري رفع الروح المعنوية لدي لاعبي فريقه باطلاق تصريحات أكد من خلالها قدرة فريقه علي خطف بطاقة العبور لدور الاربعة من كاس زايد والتاهل لتلك المرحلة علي حساب المريخ.

[المدرب الجزائري الذي سبق له قيادة المولودية لانتصار كبير علي (النصر) السعودي يعتقد أن مهمة فريقه أمام المريخ ستكون أسهل من التي كانت أمام (النصر) وبلاشك فان المدرب الجزائري لا يعلم شيئا عن قوة المريخ ورغبة لاعبيه واصرارهم علي مواصلة المشوار العربي نحو نيل اللقب .

[لا يعلم “عمروش” ان تلك التصريحات التي سبق وان اطلقها عدد مقدر من مدربي اندية عربية وافريقية جعلت مصير انديتهم التوقف عند المحطة التي ينازلون فيها الزعيم فهل سيختلف مصير المولودية عن مصير الجيش السوري واتحاد العاصمة الجزائري؟!

[نقول لـ”عمروش” ان (الكلام دخل الحوش) وان رد لاعبي المريخ وجهازهم الفني سيكون من داخل المستطيل الاخضر مساء اليوم من القلعة الحمراء باعلانهم (المولودية) الضحية الثالثة في هذه المنافسة التي تغازل المريخ ليكون فارسها الذي يعود بالعروسة العربية الي ام درمان.

[لا يستحق “عمروش” ان نرد علي تصريحاته الا من داخل الملعب حينما يصاب بالذهول وهو يري أسودا ضارية تكشر عن انيابها ملتهمة (الصيد) الجزائري الذي لن يختلف عن (الجيش) و(اتحاد العاصمة).

[من حق “عمروش” ان يحلم ولكنه بالطبع سيفيق من هذا الحلم برؤية فريقه خارج حلبة التنافس العربي رغم الاسلوب غير الشريف الذي لجأت له ادارة المولودية بمفاوضة المهاجم الاول بالمريخ.

[سيكتشف “عمروش” ومن لفّ لفّه ان “الغربال” ليس المهاجم الوحيد الذي يعرف طريق الشباك وان لقاء اليوم من شأنه ان يشهد عودة اخطر ثنائي هما “العقرب” ورفيق دربه “سيف تيري” وان مهمة المدرب الجزائري ستكون صعبة في الحد من خطورة اي من اللاعبين.

[(الكلام دخل الحوش) يا “عمروش” وستري وضعا لم يكن في حساباتك فماذا تقول بعد نهاية المواجهة؟!

[نعلم ان انصار المولودية غير راغبين في مواصلة “عمروش” لمشوار التدريب بالفريق الجزائري لذا فان مباراة اليوم ستكون الاخيرة لك مع (المولودية) بعد ان تهتز شباك المولودية مساء اليوم باقدام لاعبين (مهرة) ورؤوس نجوم (سحرة).

[(الكلام دخل الحوش) يا “عمروش”!

مشهد اول

[مطلوب من جمهور الصفوة مواصلة التشجيع بلا انقطاع حتي يتأهل الزعيم لدور الاربعة ونحذر من استخدام الالعاب النارية والشماريخ ونتمني ان ننظف صفوفنا من المندسين الذين يسعون للاضرار بالمريخ فلا تمنحونهم تلك الفرصة.

[كما نناشد لاعبي المريخ بذل المزيد من الجهد وعدم التراخي والاستهانة بالخصم فهل يسمعني النجوم؟!

مشهد اخير

[احب نجومك احب نجومك من دفاعك لهجومك.