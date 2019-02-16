بصورة مفاجئة : البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات تسمح للبشير بالترشح

الخرطوم: باج نيوز

بصورة مفاجئة، أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية الخاصة بمادة أجل رئاسة الجمهورية واختيار الولاة تأجيل اجتماعها المزمع عقده يوم غد “الاحد” 17 فبراير لموعد يحدد لاحقا.

وبررت اللجنة التي ترأسها نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان في تعميم صحفي لإدارة الإعلام بالبرلمان اليوم “السبت”، تأجيل الاجتماع نظراً لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة إلى موعد لاحق يحدد.

وكانت اللجنة أعلنت في تعميم صحفي “الخميس” بأن اجتماعها الأول سيعقد غد “الأحد” وطالبت أعضاءها بالحرص على الحضور قبل أن تعلن إلغاء الاجتماع اليوم “السبت” لموعد لاحق.

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