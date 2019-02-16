المريخ في لقاء مصيري أمام المولودية الجزائري

يخوض مريخ السودان أخطر وأقوى مباراة له في الموسم الحالي، عندما يستضيف فريق مولودية العاصمة الجزائري عند السابعة من مساء اليوم، في إياب دور الثمانية من بطولة كاس زايد للأندية الأبطال العربية، وهي مواجهة يسعى خلالها النادي الأحمر لتحقيق العديد من الأهداف والغايات، على المستوى الإداري والفني والجماهيري.

وتنتظر إدارة محمد الشيخ مدني ومحمد جعفر قريش مباراة اليوم بفارق الصبر، وتتمنى أن يكون الانتصار حليف فريقها، لأن ذلك يعني حصول المريخ على مبلغ مالي وقدره “500 ألف دولار” من شأنه أن يحل كل المشاكل المالية التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، هذا علاوة على تسديد مستحقات الجهاز الفني واللاعبين، والتي تتمثل في الرواتب الشهرية وحوافز المباريات.

على المستوى الفني، يسعى الجهاز الفني بقيادة التونسي يامن الزلفاني، والتشكيلة التي يترأسها أمير كمال، يسعون لكتابة التاريخ وتسجيل أسمائهم بأحرف من نور في سجل البطولة، والتي لم يسبق للمريخ أن وصل لمرحلتها الحالية، منذ انطلاقتها في منتصف التسعينات، وقبل أن تتحوَّل لنظامها الجديد، فيما سيتخذ رفاق أمير كمال من البطولة العربية فرصة لتعويض الجماهير الحمراء صدمة الخروج الأفريقي المبكر على يد فايبرز الأوغندي، لذلك سيقاتلون من أجل تحقيق الانتصار في مباراة اليوم والتأهل لدور الأربعة.

الجماهير الحمراء -أيضاً- تنتظر المباراة على أحر من الجمر، لتؤازر اللاعبين من صافرة البداية وحتى انتهاء اللقاء، متمنية أن يحقق فريقها النصر المؤزر وتحتفل مع اللاعبين بفرحة في مشهد غاب طويلاً عن القلعة الحمراء.

استعد المريخ للمباراة بطريقة خاصة، وباهتمام غير عادي، حيث ظل الفريق في حالة تدريبات متواصلة منذ عودته من الجزائر بعد أداء مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما خاض مباراة وحيدة في الدوري الممتاز، كانت أمام أهلي الخرطوم وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

يدخل المريخ لأرض المباراة بتشكيلة متكملة العدد، بعد عودة المهاجم بكري عبد القادر المدينة من الإصابة، وشفاء الثنائي سيف تيري وأحمد آدم بيبو، واكتمال جاهزيتهم لمباراة اليوم، وهو مايؤكد أن المريخ سيلعب بأسلوب هجومي خالص، بعد أن اكتفى بالدفاع في جولة الذهاب.

وبالمقابل يخطط مولودية الجزائر للتفوق على عاملي الأرض والجمهور، والتفوق على المريخ في مباراة اليوم والعودة للجزائر ببطاقة التأهل، خاصة وأن العميد الجزائري يعيش أوضاعاً صعبة في الفترة الحالية، بسبب نتائجه السيئة على مستوى البطولة الجزائرية، الأمر الذي جعل جماهيره تثور وتطالب برحيل الإدارة والجهاز الفني وحتى اللاعبين، لذلك تعتبر مباراة اليوم طوق نجاة للمولودية، وسيلعبها أبناء المدرب عادل عمروش “الكل في الكل” لتحقيق المراد وبلوغ الدور القادم للبطولة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)