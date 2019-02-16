المدير الفني للمريخ : الفر يق يلعب أمام المولودية من أجل كتابة التاريخ

عقد التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ مؤتمره الصحفي، للحديث عن مباراة فريقه أمام المولودية الجزائر مساء اليوم، في إياب ربع نهائي كأس زايد، وتحدث الزلفاني عن قراره المتعلق بتأجيل مباراة الفريق الدورية أمام الموردة، مبيناً أن القرار كان صائباً وأن فريقه كان يعاني من نقص في اللياقة البدنية، إضافة إلى عودة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، والذين كان يمكن أن تتجدد إصاباتهم لو شاركوا في تلك المباراة، ووصف الزلفاني مباراة المولودية حسب صحيفة الصدى بأنها تاريخية بالنسبة لهم في الجهاز الفني واللاعبين من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ودعا الزلفاني الجماهير الحمراء الحضور بكثافة لإستاد المريخ ومؤازرة الفريق بقوة، لافتاً ألى أن المباراة تأتي أمام فريق مميز، ويعتبر عميد للأندية الجزائرية، ويعرف كيفية اللعب بشكل جيد خارج الأرض، كما فعل أمام النصر السعودي، ولذلك ينبغي عليهم أن يكونوا حذرين وأن يتعاملون مع المباراة بالجدية المطلوبة، حتى يستطيعوا التفوق على منافسهم، وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)