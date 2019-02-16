سودانية 24 تسعى لإعادة عمار أبو شيبة والأخير يرفض

يسعى المدير العام لقناة سودانية 24 الأستاذ الطاهر حسن التوم لإعادة المذيع عمار أبو شيبة الذي قدم استقالته في الأيام الماضية على خلفية خلاف بينهما حول سياسة القناة.

وأفاد مصدر مطلع عن محاولات الطاهر حسن التوم في الأيام القليلة الماضية لإعادة المذيع إلى طاقم عمل سودانية 24 من جديد، وذكر المصدر أن الأستاذ الطاهر حسن التوم ذهب إلى منزل أبو شيبة بنفسه في محاولة منه لإثناء الأخير عن موقفه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وظل عمار أبو شيبة متمسكاً بموقفه .

وأضاف المصدر، أن جلسة التفاوض بمنزل المذيع استمر لمدة طويلة قاربت من الثلاث ساعات، لم يتوصل خلالها الطرفان لنتيجة من شأنها إعادة عمار أبو شيبة إلى فضائية سودانية 24، وأكد المصدر، أن الأستاذ الطاهر حسن التوم، ظل متمسكاً بإعادة أبو شيبة رغماً عن فشل المفاوضات التي أجراها بنفسه، حيث قام بإرسال أطراف أخرى لتلعب دور الوسيط، لكنها هي الأخرى لم تكلل محاولاتها بالنجاح في إقناع عمار أبو شيبة.

وأضاف وبحسب موقع خرطوم ستار، أن عرضاً كبيراً وضعته قناة (الشروق) على طاولة أبو شيبة، للانضمام إلى فريق عمل تقديم البرامج، إلا أن عمار لم يعط رده النهائي، تجدر الإشارة أن المذيع عمار أبو شيبة قدم استقالته من قناة سودانية 24 ولم يفصح عن الأسباب التي قادته للاستقالة حتى الآن. إلا أن البعض ربطها برغبته في الهجرة عقب تلقيه عرضاً للعمل خارج البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)