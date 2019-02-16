تهنئة من كيت هدسون لـ كاتي بيري وأورلاندو على خطوبتهما

حرصت الفنانة الأمريكية كيت هدسون، على تهنئة صديقتها المغنية كاتي بيري بمناسبة خطوبتها للنجم العالمي أورلاندو بلوم، باتزامن مع يوم عيد الحب الذي صادف أمس الأول، الخميس.

وكتبت كيت هدسون لكاتي بيري تعليقًا على الصورة التي نشرتها برفقة بلوم من خطوبتها على موقع "إنستجرام"، فقالت: "سعيدة لكما كثيرًا.. وأقول هيا لحفل الزفاف".

وكانت والدة النجمة العالمية كاتي بيري أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن خطوبة ابنتها من حبيبها النجم العالمي أورلاندو.

وأقام أورلاندو مفاجأة لكاتي بيري، حيث قدم خاتم الخطوبة لها أمام مجموعة من أصدقائهما، وظهر المكان الذي أقيم فيه الحفل مزينا بالورود الحمراء احتفالا بأجواء عيد الحب.

يذكر أن كاتي بيري دخلت في علاقة مع أورلاندو بلوم عام ٢٠١٦ ثم انفصلا لبضعة أشهر، وعادا مجددا.