برشلونة يحسم أهم صفقاته نهائيا

حسم نادي برشلونة الإسباني أهم صفقاته الصيفية لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد بعد الاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو للانضمام إلى النادي بصورة رسمية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير فرنسية أن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات أدريان رابيو بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بنهاية عقده مع باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه رابيو وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.