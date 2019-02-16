برشلونة يحسم أهم صفقاته نهائيا

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير فرنسية أن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات أدريان رابيو بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بنهاية عقده مع باريس.
وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه رابيو وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.
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