الزلفاني لا ينام بسبب المولودية

كشف مصدر مقرب من المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المريخ يامن الزلفاني، أنه لا ينام بسبب التفكير المتواصل في مباراة اليوم أمام المولودية الجزائري، نسبة لصعوبة المنافس وشراسته الكبيرة، وللاهتمام الإداري والجماهيري والإعلامي بالمباراة، وأكد المصدر حسب صحيفة قوون أن المدرب التونسي شوهد يعقد اجتماعات متواصلة مع طاقمه الفني، فيما يعتكف بغرفته الخاصة لأوقات طويلة من أجل التوصل للطريقة المناسبة لإسقاط المولودية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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