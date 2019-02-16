مصرع وإصابة مراهقين بسبب فتاة في يوم (عيد الحب)

لقى شاب مراهق مصرعه متأثراً بجراحه، في شجار بين شباب مراهقين في ولاية واو بجنوب السودان نتيجة لخلاف حول فتاة في (عيد الحب) .

وقال المدير الطبي بمستشفى واو التعليمي، الطبيب إدموند، أن المستشفى ليلة الخميس استقبل شابين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 19 عاماً، وهما مصابين بجروح خطيرة، مبيناً أن الشابين تم توجيه عدة طعنات لهما في الصدر ومن الخلف .

وتابع: حاول الأطباء إسعافهما لكن شخص واحد فارق الحياة بسبب اختراق السكين القفص الصدري، وتم إسعاف الأخر، وقال شاهد عيان، إن القتيل أختلف مع شاب أخر بسبب فتاة، مما أدى إلى مشاجرة بين مجموعتين وتم توجيه عدة طعنات على الشابين .

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مبيناً وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن الشاب مات بالمستشفى متأثراً بجروحه وتم إسعاف الأخر، وأكدت الشركة في واو أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في الجريمة وأن التحقيقات لا تزال جارية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)