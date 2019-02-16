متى علم التونسي بالقرار وماذا فعل؟

لم يكن التونسي إراد الزعفوري المدير الفني السابق لفريق الهلال على علم بصدور قرار إقالته من منصبه قبل وأثناء قيادته للتدريب الذي أجراه الأزرق أمس، وحتى لحظة انتهاء المران كان التونسي يتعامل مع مجريات الأمور على أنه مستمر في مهامه مدرباً للهلال. وتلقى الزعفوري النبأ لحظة العودة من ملعب التدريبات إلى الفندق الذي تقيم فيه البعثة، ولم يعلق إراد على الأمر في حينها والتزم الصمت، واتجه فور الوصول للفندق إلى غرفته الخاصة. إلى ذلك كشف مصدر عالي الثقة حسب صحيفة قوون، أن إدارة النادي لم تصدر أي قرار بعودة الزعفوري للسودان أو سفره مباشرة إلى تونس، إنما سيعود إلى وظيفته السابقة كممرن للفريق (مدرب عام)، إلى حين وصول المدير الفني الجديد الذي سيتخذ ما يراه مناسباً بشأن المدرب التونسي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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