المعادن : 4 مليارات دولار عائدات الذهب العام الماضي

قال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية ” الذراع الفنية لقطاع المعادن”، محمد أبو فاطمة عبدالله، إنه تم إنتاج 93 طناً من الذهب بما يعادل 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، منوهاً إلى تحدي الإحاطة بالذهب وتحقيق نحو 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة واذرعها المختلفة مواجهة بتحدي استنباط الوسائل والسياسات التي تمكنها من الإحاطة بالذهب بشكل كامل، وتحقيق الرقم المطلوب من مجلس الوزراء والمقدر بـ3 مليارات دولار. وأكد عبدالله في تصريحات جاهزية الهيئة مع أذرع الوزارة الأخرى، لسد فجوة الاقتصاد الوطني ورفده بالعملات الحرة، استناداً على مسؤولية الوزارة من خلال إنتاج الذهب بأشكاله المختلفة.

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وأفاد أن الهيئة حققت في العام المنصرم نسبة 152% من الربط الإيرادي المقرر، كما أوفت بالتزامها تجاه وزارة المالية بنسبة 100% فضلاً عن توفير كل المعينات والمتحركات بحسب صحيفة التيار، وتجهيز المكاتب الإقليمية من مواردها الذاتية. وأشار إلى منح 333 رخصة بحث عام، و20 اتفاقية امتياز، و37 رخصة بحث مطلق بالإضافة إلى 11 رخصة تعدين للإنتاج خلال العام 2018.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)