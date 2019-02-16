مذيعة عربية تشيد بالطيب عبد الماجد في نشرة الأخبار

أشادت مذيعة بقناة سي بي سي العربية في نشرة الأخبار الرئيسة صباح الخميس الماضي بالإعلامي الطيب عبد الماجد خلال قراءتهما معاً لنشرة الأخبار بالقناة وقالت المذيعة على الهواء مباشرة قبل نهاية الأخبار حسب صحيفة الرأي العام، بأن الطيب عبد الماجد يمتاز بروح طيبة ويخلق أجواء لطيفة خلال العمل ما يجعل جميع الزملاء يحرصون على مرافقته في النشرة.
ويعتبر الطيب عبد الماجد من أبرز الوجوه بقناة سي بي سي التي التحق بالعمل بها منذ انطلاقتها بعد مغادرته التلفزيون القومي إلى قنوات خليجية ومنها إلى سي بي سي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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