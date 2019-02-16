الفاتيكان يطرد الكاردينال الأمريكي السابق ثيودور مكاريك من الكهنوت

قال الفاتيكان، اليوم السبت، إنه تم طرد الكاردينال الأمريكي السابق ثيودور مكاريك من الكهنوت بعد ادعاءات ضده، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على القاصرين.

أصبح "مكاريك"، - الذي أصبح في يوليو أول أسقف روماني كاثوليكي منذ ما يقرب من 100 عام خسر لقب الكاردينال -، الشخصية البارزة في الكنيسة التي يتم فصلها من الكهنوت في العصر الحديث.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الجمعة، فتح تحقيقا بحق ممثل الفاتيكان لدى الحكومة الفرنسية بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقد أعلن، الفاتيكان، أنه سيستدعي أساقفته حول العالم لمناقشة أزمة الاعتداءات الجنسية، وهي ستكون قمة تجمع رؤساء جميع مؤتمرات الأساقفة الوطنية في العالم يوم 21 حتى 24 فبراير.

