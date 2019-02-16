تقرير يكشف حالات الاغتصاب في السودان

كشف تقرير أممي أن 134 امرأة، بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، تعرضن للاغتصاب في جنوب السودان خلال أواخر 2018.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العمل مع السلطات القضائية المحلية لدعم قيام محاكم متنقلة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على نطاق أوسع في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن "134 امرأة اعتصبت في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان وتعرضت 41 أخريات لعنف جنسي وجسدي."

"من بين الناجيات اللاتي تعرضن لهذا العنف بعض الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات، ومن المرجح أن النسبة الحقيقية المسجلة من العنف الجنسي هي أعلى بكثير من أرقام الحالات الموثقة"، بحسب التقرير.

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن "عدم استقرار الأوضاع في جنوب السودان إلى جانب غياب المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مختلف أنحاء ولاية الوحدة يدفع بالجهات المسلحة، على الأرجح، إلى الاعتقاد أن بإمكانها الإفلات من العقاب على الاغتصاب وغيره من الأشكال المروعة للعنف الجنسي".

كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى ضمان تمكن المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية من القيام بعملها من دون الشعور بالخوف من حدوث أعمال انتقامية ومع تأمين إمكانية الوصول إلى الضحايا من دون عوائق.