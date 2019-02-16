بعد خراب مالطا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مافي أي فائده لإقالة الزعفوري في هذا التوقيت.

• بعد خراب مالطا.

• بعد ما الفأس وقعت في الرأس.

• بعد أن ترك الهلال يعاني في جميع الخطوط.

• جعله يخسر أمام اندية ضعيفة وغير معروفة افريقياً.

• والمشكلة الأكبر بقاء هذا المدرب ضمن الجهاز الفني.

• دي بالغت فيها يا الكاردينال.

• مازال سبب الوجع (قااااااعد)

• (لا رحنا ولا جينا).

• فتحي قبيلة أفضل من الزعفوري مليون مرة.

• الزول دا مافي زول عايزو.

• يرجع بيتو بس.

• عليكم الله العاجبكم فيهو شنو ؟

• الهلال اذا لم يتعاقد مع مدرب ستتواصل المعاناة.

• يجب استجلاب مدرب في قامة الازرق.

• يجعل من الفسيخ شربات في زمن قياسي.

• الخبرة الوطنية مع اجنبية لا بأس بها.

• هناك عدد كبير من الوطنيين في انتظار شارة المجلس.

• منها من عمل في السابق في الهلال وحقق النجاح المطلوب.

• الفترة القادمة (حساسة) ويجب تضافر الجهود.

• جماهير الهلال لم تفقد الأمل في العودة بنتيجة ايجابية من زامبيا.

• الهلال يمرض ولا يموت.

• الازرق خسر معركة ولم يخسر الحرب.

• الكرة مازالت في ملعب لاعبي اللاعبين.

• قاتلوا بشراسة امام زيسكو.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• الزعفوري لازم يرجع بيتو.

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