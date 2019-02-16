بعد تأجيلها للمرة الثالثة..الأمل عطبرة يواجه هلال الأبيض اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحتضن ملعب الخرطوم الدولي في الثالثة من عصر اليوم”السبت” مواجهة قوية بين الأمل عطبرة ونظيره هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز.

وتجئ المواجهة في ظروف معقدّة بسبب حالة الشدّ والجذب ما بين اتحاد الكرة ونادي الأمل بعد قرار لجنة الانضباط بأداء الفريق لمباراته بملعبه بدون جمهور، لكّن إدارة الأمل رفضت الخطوة وتم تقديم استئناف غير أن لجنة المسابقات حوّلت المباراة لتلعب باستاد الخرطوم بناءً على قرار لجنة أمن ولاية نهر النيل التي ألغت المباراة لدواعٍ أمنية.

وستوضّح مباراة اليوم ملامح الفريق الأقرب للتقدم نحو المركز الرابع لضمان المشاركة في دوري النخبة.

ويملك الأمل والذي يسير بخطوات واثقة بقيادة مدربه هيثم مصطفى في رصيده”14″ نقطة، أما هلال الأبيض فلديه”15″ نقطة.

وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد أجّل المباراة من الجمعة لتلعب اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.